1122 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 29 січня 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 1:1 – чоловік 60р., Кременецький район.
одужало – 170 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1 945
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (98 осіб):• Борсуківська сільська ОТГ – 3• Великодедеркальська сільська ОТГ – 3• Вишнівецька селищна ОТГ – 12• Кременецька міська ОТГ – 24• Лановецька міська ОТГ – 28• Лопушненська сільська ОТГ – 1• Почаївська міська ОТГ – 9• Шумська міська ОТГ – 18
Тернопільський район (463 особи):• Байковецька сільська ОТГ – 3• Бережанська міська ОТГ – 66• Білецька сільська ОТГ – 5• Великоберезовицька селищна ОТГ –16• Великобірківська селищна ОТГ – 0• Великогаївська сільська ОТГ – 6• Залозецька селищна ОТГ – 17• Збаразька міська ОТГ – 28• Зборівська міська ОТГ – 18• Золотниківська сільська ОТГ – 5• Іванівська сільська ОТГ – 8• Козівська селищна ОТГ – 33• Козлівська селищна ОТГ – 0• Купчинецька сільська ОТГ – 5• Микулинецька селищна ОТГ – 12• Нараївська сільська ОТГ – 5• Озернянська сільська ОТГ – 8• Підволочиська селищна ОТГ – 5• Підгаєцька міська ОТГ – 52• Підгороднянська сільська ОТГ – 7• Саранчуківська сільська ОТГ – 7• Скалатська міська ОТГ – 18• Скориківська сільська ОТГ – 5• Теребовлянська міська ОТГ – 44• Тернопільська міська ОТГ – 90.
Чортківський район (561 особа):• Білобожницька сільська ОТГ – 2• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 6• Борщівська міська ОТГ – 27• Бучацька міська ОТГ – 38• Васильковецька сільська ОТГ – 7• Гримайлівська селищна ОТГ – 19• Гусятинська селищна ОТГ – 16• Заводська селищна ОТГ – 27• Заліщицька міська ОТГ – 46• Золотопотіцька селищна ОТГ – 2• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 17• Колиндянська сільська ОТГ – 15• Копичинецька міська ОТГ – 54• Коропецька селищна ОТГ – 3• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 10• Монастириська міська ОТГ – 31• Нагірянська сільська ОТГ – 20• Скала-Подільська селищна ОТГ – 13• Товстенська селищна ОТГ – 13• Трибухівська сільська ОТГ – 37• Хоростківська міська ОТГ – 22• Чортківська міська ОТГ – 136.