1 384 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 09 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 13:
1 – чоловік 69 р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 61 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 75 р., Тернопільський район;
4 – чоловік 72 р., м. Тернопіль;
5 – чоловік 93 р., Тернопільський район;
6 – чоловік 72 р., м. Тернопіль;
7 – жінка 85 р., Тернопільський район;
8 – чоловік 79 р., Кременецький район;
9 – чоловік 73 р. м. Тернопіль;
10 – жінка 88 р., м. Тернопіль;
11 – чоловік 27 р., Чортківський район;
12 – чоловік 61 р. Чортківський район;
13 – чоловік 78 р., Тернопільський район.
одужало – 752 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 2 336
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 138 713 осіб;
одужало – 112 176 осіб;
летальних випадків – 2 311 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 15 787 (13 212 одужало, 303 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 939 (2 128 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 81 674 (67 143 одужало, 1 321 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 34 897 (28 987 одужало, 576 летальних).
– Чортківський район – 41 252 (31 811 одужало, 684 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 6 111 (4 033 одужало, 56 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (129 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 4
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ – 32
• Кременецька міська ОТГ – 50
• Лановецька міська ОТГ – 23
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 4
• Шумська міська ОТГ – 13
Тернопільський район (864 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 23
• Бережанська міська ОТГ – 67
• Білецька сільська ОТГ – 6
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 90
• Великобірківська селищна ОТГ – 22
• Великогаївська сільська ОТГ – 32
• Залозецька селищна ОТГ – 19
• Збаразька міська ОТГ – 53
• Зборівська міська ОТГ – 16
• Золотниківська сільська ОТГ – 10
• Іванівська сільська ОТГ – 15
• Козівська селищна ОТГ – 47
• Козлівська селищна ОТГ – 10
• Купчинецька сільська ОТГ – 2
• Микулинецька селищна ОТГ – 15
• Нараївська сільська ОТГ – 6
• Озернянська сільська ОТГ – 5
• Підволочиська селищна ОТГ – 19
• Підгаєцька міська ОТГ – 24
• Підгороднянська сільська ОТГ – 3
• Саранчуківська сільська ОТГ –2
• Скалатська міська ОТГ – 3
• Скориківська сільська ОТГ – 1
• Теребовлянська міська ОТГ – 46
• Тернопільська міська ОТГ – 328
Чортківський район (391 особа):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
• Борщівська міська ОТГ – 30
• Бучацька міська ОТГ – 25
• Васильковецька сільська ОТГ – 16
• Гримайлівська селищна ОТГ – 9
• Гусятинська селищна ОТГ – 31
• Заводська селищна ОТГ – 14
• Заліщицька міська ОТГ – 39
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 12
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 36
• Коропецька селищна ОТГ – 11
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5
• Монастириська міська ОТГ – 16
• Нагірянська сільська ОТГ – 11
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 10
• Товстенська селищна ОТГ – 11
• Трибухівська сільська ОТГ – 5
• Хоростківська міська ОТГ – 5
• Чортківська міська ОТГ – 97