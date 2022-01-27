Три летальних випадки внаслідок COVID-19 зафіксували в області за 26 січня, одужало 248 мешканців

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

– чоловік 71 р., Тернопільський район;

– чоловік 73 р., Чортківський район;

– жінка 60 р., Тернопільський район.

Також на Тернопільщині офіційно підтверджено 33 випадки Омікрону.

Про це повідомив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв. Новий штам діагностували за допомогою сучасних тест-систем, а також результати підтверджували у київській лабораторії.

ПЛР-тестом встановити штам Омікрон неможливо, – зазначають в обласному центрі контролю хвороб. Необхідні спеціальні дороговартісні дослідження. Відтак діагностику проводять лише в окремих випадках.

“Епідемічна ситуація у Тернопільській громаді та в області швидко погіршується. Маємо значну кількість захворілих серед дітей і дорослих. На території області циркулює новий штам Омікрон. Він надзвичайно контагіозний та агресивний. Але з іншого боку він легше протікає, ніж британський тип і Дельта. Але кількість хворих швидко зростає. На сьогоднішній день обласний центр контролю та профілактики хвороб вже двічі відправляв зразки аналізів на підтвердження Омікрону. Якщо раніше ми мали 26 підтверджених випадків, то зараз маємо 33 випадки. Дослідження відбувається вибірково. Ми стараємося взяти матеріал по області, щоб охопити різні верстви населення та різні території. Це дає підстави стверджувати, що зараз домінує саме штам Омікрон”, – зазначив Юрій Дементьєв.

За інформацією МОЗ, зараз домінує штам Омікрон. Втім, поширюються й інші штами коронавірусу, перевищений епідпоріг щодо грипу та ГРВІ.