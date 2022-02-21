156 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 20 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 2:
1 – чоловік 46р., м. Тернопіль;
2 – чоловік 79р., м.Тернопіль.
одужало – 373 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 270
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 145 003 особи;
одужало – 119 272 особи;
летальних випадків – 2 368 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 16 390 (14 467 одужало, 308 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 3 100 (2 128 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 86 032 (71 353 одужало, 1 361 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 36 739 (29 937 одужало, 594 летальних).
– Чортківський район – 42 581 (33 452 одужало, 696 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 6 303 (4 191 одужало, 56 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (25 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 8
• Лановецька міська ОТГ – 12
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 2
• Шумська міська ОТГ – 1
Тернопільський район (74 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 6
• Бережанська міська ОТГ – 10
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 0
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 4
• Зборівська міська ОТГ – 10
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 6
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 1
• Нараївська сільська ОТГ – 2
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 5
• Підгаєцька міська ОТГ – 2
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 0
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 4
• Тернопільська міська ОТГ – 21
Чортківський район (57 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 7
• Бучацька міська ОТГ – 8
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 1
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 11
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 6
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2
• Монастириська міська ОТГ – 2
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 5
• Товстенська селищна ОТГ – 3
• Трибухівська сільська ОТГ – 1
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 9