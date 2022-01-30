898 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 29 січня 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 3:
1 – жінка 72р., м. Тернопіль;
2 – жінка 62р., Тернопільський район;
3 – жінка 84р., Тернопільський район.
одужало – 164 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 3 783
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 124 410 осіб;
одужало – 107 760 осіб;
летальних випадків – 2 230 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (60 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 3
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 2
• Кременецька міська ОТГ – 30
• Лановецька міська ОТГ – 7
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 1
• Шумська міська ОТГ – 16
Тернопільський район (412 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 5
• Бережанська міська ОТГ – 50
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ –21
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 26
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 3
• Іванівська сільська ОТГ – 11
• Козівська селищна ОТГ – 43
• Козлівська селищна ОТГ – 14
• Купчинецька сільська ОТГ – 4
• Микулинецька селищна ОТГ – 30
• Нараївська сільська ОТГ – 10
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 30
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 9
• Скалатська міська ОТГ – 15
• Скориківська сільська ОТГ – 7
• Теребовлянська міська ОТГ – 36
• Тернопільська міська ОТГ – 96
Чортківський район (426 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 18
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2
• Борщівська міська ОТГ – 13
• Бучацька міська ОТГ – 40
• Васильковецька сільська ОТГ – 9
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 15
• Заводська селищна ОТГ – 29
• Заліщицька міська ОТГ – 63
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 21
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 5
• Монастириська міська ОТГ – 11
• Нагірянська сільська ОТГ – 15
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 33
• Товстенська селищна ОТГ – 22
• Трибухівська сільська ОТГ – 3
• Хоростківська міська ОТГ – 15
• Чортківська міська ОТГ – 11