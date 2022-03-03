99 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 2 березня 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 0
одужало – 1 425 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 81
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 147 217 осіб;
одужало – 126 937 осіб;
летальних випадків – 2 414 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 16 569 (15 386 одужало, 313 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 3 136 (2 635 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 87 631 (75 831 одужало, 1 394 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 37 610 (31 104 одужало, 603 летальних).
– Чортківський район – 43 017 (35 720 одужало, 704 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 6 361 (5 005 одужало, 56 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (7 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 0
• Кременецька міська ОТГ – 2
• Лановецька міська ОТГ – 3
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 1
Тернопільський район (64 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 0
• Бережанська міська ОТГ – 3
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 0
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 4
• Збаразька міська ОТГ – 0
• Зборівська міська ОТГ – 0
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 1
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 1
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 1
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 2
• Тернопільська міська ОТГ – 52
Чортківський район (28 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 0
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 0
• Васильковецька сільська ОТГ – 2
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 2
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 2
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 3
• Копичинецька міська ОТГ – 6
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 2
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 1