215 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 13 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 5:
1 – чоловік 82 р., Тернопільський район;
2 – жінка 79 р., Кременецький район;
3 – чоловік 81 р., Кременецький район;
4 – жінка 84 р., Чортківський район;
5 – чоловік 78 р., Тернопільський район.
одужало – 335 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 367
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 141 418 осіб;
одужало – 114 132 особи;
летальних випадків – 2 334 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 16 029 (13 593 одужало, 306 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 3 009 (2 128 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 83 465 (68 133 одужало, 1 336 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 35 587 (29 060 одужало, 582 летальних).
– Чортківський район – 41 924 (32 406 одужало, 689 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 6 205 (4 065 одужало, 56 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (16 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 5
• Кременецька міська ОТГ – 6
• Лановецька міська ОТГ – 4
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 0
• Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (79 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 6
• Бережанська міська ОТГ – 0
• Білецька сільська ОТГ – 0
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 0
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 3
• Зборівська міська ОТГ – 9
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 14
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 1
• Микулинецька селищна ОТГ – 5
• Нараївська сільська ОТГ – 3
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 1
• Підгаєцька міська ОТГ – 2
• Підгороднянська сільська ОТГ – 5
• Саранчуківська сільська ОТГ – 1
• Скалатська міська ОТГ – 3
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 4
• Тернопільська міська ОТГ – 20
Чортківський район (120 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 13
• Бучацька міська ОТГ – 13
• Васильковецька сільська ОТГ – 5
• Гримайлівська селищна ОТГ – 4
• Гусятинська селищна ОТГ – 7
• Заводська селищна ОТГ – 5
• Заліщицька міська ОТГ – 18
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 7
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 3
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 11
• Нагірянська сільська ОТГ – 2
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 8
• Товстенська селищна ОТГ – 3
• Трибухівська сільська ОТГ – 3
• Хоростківська міська ОТГ – 7
• Чортківська міська ОТГ – 7