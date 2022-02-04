1 665 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 03 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 7:
1 – жінка 62р., м.Тернопіль;
2 – чоловік 77р., Чортківський район;
3 – жінка 57р., Кременецький район;
4 – жінка 68р., Чортківський;
5 – чоловік 19р., Тернопільський район;
6 – жінка 71р., м.Тернопіль;
7 – жінка 81р., м.Тернопіль.
одужало – 357 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 3 368
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 131 405 осіб;
одужало – 109 316 осіб;
летальних випадків – 3 258 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 14 907 (12 569 одужало, 299 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 773 (2 127 одужало, 65 летальних).
– Тернопільський район – 77 204 (65 459 одужало, 1 285 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 33 326 (28 780 одужало, 562 летальних).
– Чортківський район – 39 294 (31 291 одужало, 671 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 5 571 (3 987 одужало, 54 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (191 особа):
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 5
• Вишнівецька селищна ОТГ –5
• Кременецька міська ОТГ – 60
• Лановецька міська ОТГ – 67
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 10
• Шумська міська ОТГ – 42
Тернопільський район (968 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 19
• Бережанська міська ОТГ – 74
• Білецька сільська ОТГ – 10
• Великоберезовицька селищна ОТГ –9
• Великобірківська селищна ОТГ –7
• Великогаївська сільська ОТГ – 99
• Залозецька селищна ОТГ – 42
• Збаразька міська ОТГ – 91
• Зборівська міська ОТГ – 15
• Золотниківська сільська ОТГ – 6
• Іванівська сільська ОТГ – 10
• Козівська селищна ОТГ – 42
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 3
• Микулинецька селищна ОТГ – 42
• Нараївська сільська ОТГ – 11
• Озернянська сільська ОТГ – 10
• Підволочиська селищна ОТГ – 47
• Підгаєцька міська ОТГ – 21
• Підгороднянська сільська ОТГ – 6
• Саранчуківська сільська ОТГ – 7
• Скалатська міська ОТГ – 35
• Скориківська сільська ОТГ – 2
• Теребовлянська міська ОТГ – 56
• Тернопільська міська ОТГ – 322
Чортківський район (488 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 27
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 7
• Борщівська міська ОТГ – 38
• Бучацька міська ОТГ – 34
• Васильковецька сільська ОТГ – 3
• Гримайлівська селищна ОТГ – 6
• Гусятинська селищна ОТГ – 22
• Заводська селищна ОТГ – 34
• Заліщицька міська ОТГ – 16
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 3
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 7
• Колиндянська сільська ОТГ – 10
• Копичинецька міська ОТГ – 31
• Коропецька селищна ОТГ – 3
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 8
• Монастириська міська ОТГ – 22
• Нагірянська сільська ОТГ – 13
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 38
• Товстенська селищна ОТГ – 3
• Трибухівська сільська ОТГ – 18
• Хоростківська міська ОТГ – 21
• Чортківська міська ОТГ – 124