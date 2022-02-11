1 123 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 10 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 8:
1 – чоловік 71 р., м. Ланівці;
2 – чоловік 89 р., Чортківський район;
3 – чоловік 36 р., Тернопільський район;
4 – чоловік 47 р., Тернопільський район;
5 – чоловік 79 р., м. Тернопіль;
6 – жінка 64р., Тернопільський район;
7 – чоловік 87 р., Чортківський район;
8 – чоловік 78 р., м. Тернопіль.
одужало – 620 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 2 065
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 139 836 осіб;
одужало – 112 796 осіб;
летальних випадків – 2 319 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 15 884 (13 324 одужало, 304 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 974 (2 128 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 82 417 (67 462 одужало, 1 326 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 35 207 (29 028 одужало, 578 летальних).
– Чортківський район – 41 535 (32 010 одужало, 686 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 6 157 (4 054 одужало, 56 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (97 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 3
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ – 3
• Кременецька міська ОТГ – 47
• Лановецька міська ОТГ – 22
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 8
• Шумська міська ОТГ – 11
Тернопільський район (743 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 8
• Бережанська міська ОТГ – 36
• Білецька сільська ОТГ –20
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 79
• Великобірківська селищна ОТГ – 20
• Великогаївська сільська ОТГ – 8
• Залозецька селищна ОТГ – 16
• Збаразька міська ОТГ – 70
• Зборівська міська ОТГ – 11
• Золотниківська сільська ОТГ – 3
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 29
• Козлівська селищна ОТГ – 2
• Купчинецька сільська ОТГ – 4
• Микулинецька селищна ОТГ – 5
• Нараївська сільська ОТГ – 8
• Озернянська сільська ОТГ – 9
• Підволочиська селищна ОТГ – 33
• Підгаєцька міська ОТГ – 14
• Підгороднянська сільська ОТГ – 9
• Саранчуківська сільська ОТГ –8
• Скалатська міська ОТГ – 4
• Скориківська сільська ОТГ – 12
• Теребовлянська міська ОТГ – 24
• Тернопільська міська ОТГ – 311
Чортківський район (383 особи):
• Білобожницька сільська ОТГ – 6
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 15
• Бучацька міська ОТГ – 12
• Васильковецька сільська ОТГ – 9
• Гримайлівська селищна ОТГ – 14
• Гусятинська селищна ОТГ – 28
• Заводська селищна ОТГ – 12
• Заліщицька міська ОТГ – 27
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 5
• Колиндянська сільська ОТГ – 14
• Копичинецька міська ОТГ – 32
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4
• Монастириська міська ОТГ – 4
• Нагірянська сільська ОТГ – 8
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 9
• Товстенська селищна ОТГ – 7
• Трибухівська сільська ОТГ – 2
• Хоростківська міська ОТГ – 24
• Чортківська міська ОТГ – 50