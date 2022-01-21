19 січня Уряд ухвалив зміни в постанову щодо програми єПідтримка. Відтак з 24 січня на гроші єПідтримки українці від 60 років зможуть купити ліки.

Банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. Коли саме ви оформили картку — не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вам вже виповнилося 60 років, а також щоб ви мали повний курс вакцинації та «зелений» COVID-сертифікат у Дії. Нагадуємо, що витратити 1000 грн єПідтримки можна упродовж 4 місяців. Найбільше витрачали кошти на книги, кіно та квитки на внутрішні перевезення.

«Команді Мінцифри вдалося розробити технічну реалізацію унікальної послуги для українців — єПідтримка. Кілька кліків у Дії, швидко та зручно. Було подано 7,2 млн заявок, оформлено 8,4 млн карток та витрачено 1,5 млрд гривень. Відтепер люди старшого віку також зможуть купити ліки за 1000 грн від держави. Наразі вже всі банки, які видають картки єПідтримки, готові технічно до запуску цього оновлення», — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Рівно місяць, як стартувала ініційована Президентом України програма єПідтримка. І вже понад 7 мільйонів українців отримали кошти від держави — це половина тих, хто пройшов повний курс вакцинації. Загалом на картки громадян перераховано 7,2 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн вони вже витратили. Сьогодні в межах програми ми посилюємо підтримку старших людей, надаючи їм можливість піклуватися про своє здоров’я — придбати необхідні ліки», — додав заступник Міністра економіки Олександр Грибан.

В уряді нагадують, як скористалися єПідтримкою, й додають, що це можна зробити за кілька хвилин:

Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. В онлайн-банкінгу картку можна отримати за 1 хв.

Завантажте застосунок Дія або оновіть його до останньої версії в PlayMarket або AppStore. Переконайтеся, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Зверніть увагу, що сертифікати, отримані на порталі Дія чи паперовий від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат. Отримати COVID-сертифікат у застосунку Дія зараз можна як з ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.

Зайдіть у розділ Послуги та знайдіть єПідтримку.

Надішліть заяву на отримання коштів

Виберіть для виплати картку єПідтримка.

Очікуйте зарахування коштів.

Також у найближчих планах з розвитку проекту — надати можливість отримати 1000 грн допомоги вакцинованим підліткам віком від 12 до 17 років.