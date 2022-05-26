3 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 заф іксовано в Тернопільській області за 25 травня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
Також за останню добу:
– летальних випадків – 0
– одужало – 2 особи
– проведено досліджень методом ПЛР – 107
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 149 062 особи;
– одужало – 146 570 осіб;
– летальних випадків – 2 429 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 16 797 (16 476 одужало, 314 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 3 192 (3 125 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 88 683 (87 239 одужало, 1 403 летальних).
в т.ч. м. Тернопіль – 38 126 (37 496 одужало, 605 летальних).
– Чортківський район – 43 582 (42 855 одужало, 709 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 6 485 (6 425 одужало, 56 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (0 осіб):
- Борсуківська сільська ОТГ – 0
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
- Вишнівецька селищна ОТГ – 0
- Кременецька міська ОТГ – 0
- Лановецька міська ОТГ – 0
- Лопушненська сільська ОТГ – 0
- Почаївська міська ОТГ – 0
- Шумська міська ОТГ – 0
Тернопільський район (1 особа):
- Байковецька сільська ОТГ – 0
- Бережанська міська ОТГ – 0
- Білецька сільська ОТГ – 0
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 0
- Великобірківська селищна ОТГ – 0
- Великогаївська сільська ОТГ – 0
- Залозецька селищна ОТГ – 0
- Збаразька міська ОТГ – 0
- Зборівська міська ОТГ – 0
- Золотниківська сільська ОТГ – 0
- Іванівська сільська ОТГ – 0
- Козівська селищна ОТГ – 0
- Козлівська селищна ОТГ – 0
- Купчинецька сільська ОТГ – 0
- Микулинецька селищна ОТГ – 0
- Нараївська сільська ОТГ – 0
- Озернянська сільська ОТГ – 0
- Підволочиська селищна ОТГ – 0
- Підгаєцька міська ОТГ – 0
- Підгороднянська сільська ОТГ – 0
- Саранчуківська сільська ОТГ – 0
- Скалатська міська ОТГ – 0
- Скориківська сільська ОТГ – 0
- Теребовлянська міська ОТГ – 0
- Тернопільська міська ОТГ – 1
Чортківський район (2 осіб):
- Білобожницька сільська ОТГ – 0
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
- Борщівська міська ОТГ – 1
- Бучацька міська ОТГ – 0
- Васильковецька сільська ОТГ – 0
- Гримайлівська селищна ОТГ – 0
- Гусятинська селищна ОТГ – 0
- Заводська селищна ОТГ – 0
- Заліщицька міська ОТГ – 0
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
- Колиндянська сільська ОТГ – 0
- Копичинецька міська ОТГ – 0
- Коропецька селищна ОТГ – 0
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
- Монастириська міська ОТГ – 0
- Нагірянська сільська ОТГ – 0
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
- Товстенська селищна ОТГ – 0
- Трибухівська сільська ОТГ – 0
- Хоростківська міська ОТГ – 0
- Чортківська міська ОТГ – 1
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