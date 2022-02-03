1 639 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 2 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 8:
1 – жінка 80р., м.Кременець;
2 – чоловік 46р., м.Кременець;
3 – чоловік 80р., Кременецький район;
4 – жінка 72р., м.Тернопіль;
5 – чоловік 82р., м.Чортків;
6 – чоловік 56р., Кременецький район;
7 – чоловік 72р., Чортківський район;
8 – чоловік 19р., Тернопільський район.
одужало – 352 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 3 512
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 129 740 осіб;
одужало – 108 962 особи;
летальних випадків – 2 251 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 14 716 (12 545 одужало, 298 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 732 (2 127 одужало, 65 летальних).
– Тернопільський район – 76 218 (65 227 одужало, 1 281 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 33 008 (28 721 одужало, 559 летальних).
– Чортківський район – 38 806 (31 190 одужало, 669 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 5 456 (3 987 одужало, 54 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (206 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 27
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 24
• Вишнівецька селищна ОТГ –38
• Кременецька міська ОТГ – 50
• Лановецька міська ОТГ – 21
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 8
• Шумська міська ОТГ – 38
Тернопільський район (978 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 77
• Бережанська міська ОТГ – 91
• Білецька сільська ОТГ – 12
• Великоберезовицька селищна ОТГ –14
• Великобірківська селищна ОТГ –20
• Великогаївська сільська ОТГ – 2
• Залозецька селищна ОТГ – 4
• Збаразька міська ОТГ – 80
• Зборівська міська ОТГ – 38
• Золотниківська сільська ОТГ – 7
• Іванівська сільська ОТГ – 13
• Козівська селищна ОТГ – 43
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 10
• Микулинецька селищна ОТГ – 33
• Нараївська сільська ОТГ – 13
• Озернянська сільська ОТГ – 8
• Підволочиська селищна ОТГ – 39
• Підгаєцька міська ОТГ – 28
• Підгороднянська сільська ОТГ – 11
• Саранчуківська сільська ОТГ – 8
• Скалатська міська ОТГ – 12
• Скориківська сільська ОТГ – 21
• Теребовлянська міська ОТГ – 59
• Тернопільська міська ОТГ – 335
Чортківський район (455 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 23
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 42
• Бучацька міська ОТГ – 25
• Васильковецька сільська ОТГ – 4
• Гримайлівська селищна ОТГ – 4
• Гусятинська селищна ОТГ – 17
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 83
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 10
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 12
• Колиндянська сільська ОТГ – 2
• Копичинецька міська ОТГ – 22
• Коропецька селищна ОТГ – 18
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 13
• Монастириська міська ОТГ – 32
• Нагірянська сільська ОТГ – 7
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 3
• Товстенська селищна ОТГ – 22
• Трибухівська сільська ОТГ – 11
• Хоростківська міська ОТГ – 15
• Чортківська міська ОТГ – 90