На Тернопільщині висадили 986 тисяч сіянців

Під час весняної висадки лісівники висадили близько 10 680 га лісу, з яких 453 га – це створення нових лісів. Також проведено доповнення лісових культур, створених у попередні роки, на площі 348 га.

Загалом ДП “Ліси України” висадило майже 70 млн сіянців.

По областях:

Закарпатська – 533 тис. сіянців;

Івано-Франківська – 149 тис. сіянців;

Львівська – 2 млн 305 тис. сіянців;

Сумська – 4 млн 20 тис.сіянців;

Чернігівська – 4 млн 655 тис. сіянців;

Тернопільська – 986 тис. сіянців;

Хмельницька – 969 тис. сіянців;

Чернівецька – 281 тис. сіянців;

Полтавська – 3 млн 14 тис. сіянців;

Харківська – 1 млн 159 тис. сіянців;

Дніпропетровська – 1 млн 413 тис. сіянців;

Вінницька – 3 млн 282 тис. сіянців;

Кіровоградська – 621 тис. сіянців;

Черкаська – 3 млн 326 тис. сіянців;

Миколаївська – 276 тис. сіянців;

Одеська – 220 тис. сіянців;

Волинська – 4 млн 819 тис. сіянців;

Рівненська – 12 млн 636 тис. сіянців;

Київська – 8 млн 956 тис. сіянців;

Житомирська – 15 млн 786 тис. сіянців.