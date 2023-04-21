На Тернопільщині висадили 986 тисяч сіянців

Під час весняної висадки лісівники висадили близько 10 680 га лісу, з яких 453 га – це створення нових лісів. Також проведено доповнення лісових культур, створених у попередні роки, на площі 348 га.
Загалом ДП “Ліси України” висадило майже 70 млн сіянців.
По областях:
Закарпатська – 533 тис. сіянців;
Івано-Франківська – 149 тис. сіянців;
Львівська – 2 млн 305 тис. сіянців;
Сумська – 4 млн 20 тис.сіянців;
Чернігівська – 4 млн 655 тис. сіянців;
Тернопільська – 986 тис. сіянців;
Хмельницька – 969 тис. сіянців;
Чернівецька – 281 тис. сіянців;
Полтавська – 3 млн 14 тис. сіянців;
Харківська – 1 млн 159 тис. сіянців;
Дніпропетровська – 1 млн 413 тис. сіянців;
Вінницька – 3 млн 282 тис. сіянців;
Кіровоградська – 621 тис. сіянців;
Черкаська – 3 млн 326 тис. сіянців;
Миколаївська – 276 тис. сіянців;
Одеська – 220 тис. сіянців;
Волинська – 4 млн 819 тис. сіянців;
Рівненська – 12 млн 636 тис. сіянців;
Київська – 8 млн 956 тис. сіянців;
Житомирська – 15 млн 786 тис. сіянців.