…Над плацом зависла тиша. Працівники та ветерани аварійно-рятувальної служби, пожежної охорони, спецформувань, представники влади й духовенства схилили голови, вшановуючи світлу пам’ять і подвиг новітніх Героїв і тисяч цивільних, чиє життя забрала війна, розв’язана московитами.

До пам’ятних меморіальних дошок Романа Гралюка та Ростислава Манащука лягли квіти. Рятувальники загинули, виконуючи свої службові обов’язки.

Під омофором «Неопалимої купини»

…І зринула в небо молитва. І ще виразніше запалахкотіла «Неопалима купина» у каплиці, що поруч з входом до головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. Ніби пригортаючи кожного, покриваючи своїм омофором.

«Вважається, що ця ікона є захисницею від пожеж та блискавок і особливим образом Пресвятої Богородиці, який допомагає пожежникам в їхній небезпечній роботі, – зауважив очільник ГУ ДСНС у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. – І глибоко символічно, що саме 17 вересня, у День рятівника, – і День її вшанування. Нехай Пресвята Діва оберігає кожного з вас від усіляких негараздів. Бо важко переоцінити важливість і значущість тієї справи, яку щодень, щогодини, часто ризикуючи власним життям, виконує кожен з нас. Саме рятувальники першими вирушають в епіцентр надзвичайних подій та долають їхні наслідки, безстрашно ліквідовують пожежі, рятують людей на воді, визволяють з-під уламків будівель, очищують від вибухонебезпечних предметів уже звільнені території України та допомагають цивільному населенню». «Ви – даруєте надію там, де її вже, здавалося б, немає, а відлік йде на секунди. Приходите на допомогу, коли зостається тільки вірити в диво. І творите це диво, часто ризикуючи власним життя, – наголосив, звертаючись до присутніх, голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. – Відважні, терпеливі, самовіддані Герої. Воїни без зброї, але з великими та мужніми серцями. Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Макарів, Ізюм… Ви першими бачите жахливі наслідки агресії та злочинів рашистів. Працюєте під обстрілами, розміновуєте території, ліквідовуєте наслідки ворожих ракетних ударів, гасите полум’я в самісінькому пеклі війни… Усіма силами «Допомагаєте Стримувати Наступ Сволоти» на Україну. Так зараз у народі розшифрують абревіатуру ДСНС. Від імені мешканців усього Тернопілля дякую вам за щоденні мужність, подвиг та силу духу! Нехай Всевишній береже вас і ваші родини».

Янголи на сторожі безпеки і спокою

…Багато слів вдячності надзвичайникам за їхню відвагу та відданість нелегкій професій ще линуло того дня від представників обласної та міської влади, силових структур.

Понад сотню рятувальників отримали почесні відзнаки, грамоти, цінні дарунки. Та все це – лише дещиця вдячності Янголам у формі, що стоять на сторожі безпеки й спокою краю та країни.

Олександр Дворецький – один із них. Піротехніком у головному управлінні пожежно-рятувальної служби Тернопільщини працює вже 25 років. Зізнається, професію обрав свідомо. Завжди хотів бути людиною в погонах, щоб приносити користь державі.

Зараз Олександр – начальник відділу гуманітарного розмінування. Від квітня до липня працював на звільнених від російських окупантів територіях. Розміновував територію. Нині знову готується до поїздки в деокуповані населені пункти.

«Роботи, – каже, – вистачить на багато років, враховуючи масштаби використання боєприпасів, включаючи ті, що заборонені різноманітними міжнародними конвенціями. А це і протипіхотні, і касетні боєприпаси, що несуть смерть».

До слова, за даними пресслужби головного управління пожежно-рятувальної служби області, від початку війни надзвичайники Тернопільщини понад 300 разів залучалися до розмінування деокупованих територій, обстежили понад 870 га землі та виявили близько 4000 вибухонебезпечних предметів.

З думкою про дітей

Серед надзвичайників немає випадкових людей. Цю благородну професію обирають за велінням серця. Сміливо йдучи за мрією.

У День рятувальники лави пожежних частин Тернопільщини поповнила сотня Воїнів. Вони урочисто склали присягу на вірність служби. І священники благословили їх на виконання професійних обов’язків.

А ще освятили Дитячу кімнату пожежної безпеки, що відчинила двері для дошкільнят й школярів. Діятиме вона в обласному управлінні пожежно-рятувальної служби.

На тернополяток і гостей міста там уже чекають цікаві вікторини, корисне знайомство з правилами поведінки із вогнем, вибухонебезпечними предметами, захоплива демонстрація того, як діяти під час повітряних тривог.

Дорогою ж до Кімнати, слід обов’язково зазирнути до унікального музею пожежно-рятувальної справи та мінної безпеки, що діє тут. Експозиція розповідає про традицію та історію становлення пожежництва в краї, навчає, як правильно діяти в екстремальній ситуації.

На чільному місці – копія Микулинецької фігури Святого Флоріана, котрий вважається покровителем вогнеборців і захисником від вогненної стихії. Оригінал – у дворі управління.

Можна, до слова, вздріти там і відреставровану старовинну ручну пожежну помпу. Вона вірою і правдою служила пожежникам ще в другій половині ХІХ – початку ХХ століть. А від 2021-го ще й знак поваги до професії та пам’ять про минулі покоління вогнеборців, з яких починалось становлення пожежно-рятувальної служби краю.

Фото ГУ ДСНС У Тернопільській області.