На Тернопільщині впіймали 7000 водіїв які перевищували швидкісний режим

Інспектори патрульної поліції Тернопільщини контролюють дотримання водіями швидкісного режиму за допомогою лазерних приладів TruCam.

Прилади TruCam використовуються для вимірювання швидкості руху на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Від початку 2023 року, під час контролю швидкості за допомогою приладу TruCam, поліцейські виявили та притягнули до адміністративної відповідальності 7150 водіїв.

Нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів — тягне за собою штраф в розмірі 340 гривень.