На Тернопільщині у водіїв перевіряють документи і стан шин автомобілів

На дорогах Тернопільської області перевіряють документи у водіїв автотранспорту, які перевозять пасажирів та вантажі. Це роблять патрульні поліцейські та працівники Укртрансбезпеки.

Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Тернопільщини у соцмережі.

Перевіряють дозвільні документ на перевезення пасажирів і вантажу.

Також за допомогою спеціального приладу перевіряють залишковий малюнок протектора шин транспортних засобів.