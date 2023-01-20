На Тернопільщині у водіїв перевіряють документи і стан шин автомобілів

На дорогах Тернопільської області перевіряють документи у водіїв автотранспорту, які перевозять пасажирів та вантажі. Це роблять патрульні поліцейські та працівники Укртрансбезпеки.
Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Тернопільщини у соцмережі.
Перевіряють дозвільні документ на перевезення пасажирів і вантажу.
Також за допомогою спеціального приладу перевіряють залишковий малюнок протектора шин транспортних засобів.
Нагадуємо, що шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають мати залишкову висоту малюнка протектора менш як 1,6 міліметра, вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т — 1 міліметр, автобусів — 2 міліметра, мотоциклів і мопедів — 0,8 міліметра. Для причепів установлюються норми залишкової висоти малюнка протектора шин, аналогічні нормам для шин автомобілів-тягачів. Заборонено використовувати шини з пошкодженнями, тобто порізами і розривами, що оголюють корд, а також шини, у яких є розшарування каркаса, відшарування протектора і боковини. Не можна використовувати шин, які за розміром або допустимим навантаженням не відповідають моделі автомобіля. Заборонено використовувати шини, якщо на одну вісь машини встановлено діагональні шини разом з радіальними, шиповані і не шиповані, морозостійкі та не морозостійкі, шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів, різними типами малюнків протектора – для вантажних автомобілів. І заборонено експлуатувати шини, якщо відсутній болт (гайка) кріплення або є тріщини диска та ободів коліс, – поінформували на сайті Патрульної поліції Тернопільщини.