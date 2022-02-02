На Тернопільщині з 17 січня до 17 лютого триває обласний відеоконкурс «Не лінуйся! Рухайся!». Головна ідея цього заходу – популяризація здорового способу життя і проведення фізичної активності на свіжому повітрі. Участь можуть брати усі бажаючі, незалежно від віку.

На відеоконкурс вже надійшло близько 50 відеороликів, які відображають заняття фізкультурою на свіжому повітрі. Усі вони – яскраві приклади активного способу життя, зокрема, це виконання комплексу вправ ранкової зарядки, катання на ковзанах, лижах та санчатах з гори, виконання танцювальних вправ на вулиці, підтягування на перекладині, гра у футбол на снігу, подолання смуги перешкод, метання сніжок у вертикальну ціль, катання на велосипеді, навіть презентували новий вид – так званий «настільний людський футбол». Цей відеоролик, як і всі інші, можна переглянути на Фейсбук Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Цікаво, що всі діти та дорослі, які займались на свіжому повітрі, були у чудовому настрої, та із задоволенням демонстрували свій улюблений вид фізичної активності, відповідно покращили своє здоров’я.

Отже, нагадуємо: відеоролики надсилайте на електронну адресу: tr_sport@ukr.net або через месенджер на Фейсбук сторінку Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» https://www.facebook.com/tr.sport.for.all/.

Усі ролики, які надсилаються на відеоконкурс, мають бути авторськими. У конкурсі бере участь одна робота одного автора.

Усі відеоролики мають бути у цифровому форматі та відповідати наступним вимогам: файл у форматі MP4 (тривалість якого 61 – 120 секунд); назва відеороботи повинна мати такий вигляд: ім’я, прізвище автора, місце проживання (вулиця, населений пункт, територіальна громада), вказати контактну інформацію повнолітнього представника (мобільний телефон, ім’я, прізвище) для отримання нагородження на Укрпошті.

Переможця та призерів за умовами проведення конкурсу визначає журі, не враховуючи лайки.

Також за результатами голосування на сторінці Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у соціальній мережі Фейсбук (https://www.facebook.com/tr.sport.for.all) визначиться п’ятнадцять найпопулярніших відео, автори яких будуть нагороджені, а учасники відзначені. Для того, щоб проголосувати, потрібно поставити вподобання (лайк) під постом з відеороботою.

Переможець та призери обласного відеоконкурсу «Не лінуйся! Рухайся!» будуть відзначені медалями, відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом Центру, автори та учасники перших п’ятнадцяти найпопулярніших відео будуть нагороджені відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», призами від управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА, та призами від партнерів відеоконкурсу.