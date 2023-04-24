На Тернопільщині синоптики попереджають про погіршення погодних умов

На Тернопільщині попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра, 25 квітня.

Згідно інформації від Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 25 квітня в Тернопільській області та в м. Тернопіль очікується гроза, град та шквали вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

В області оголосили жовтий рівень небезпечності.