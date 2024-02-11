На Тернопільщині стрімко зростає захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19

Захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 зростає на Тернопільщині. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, кількість інфікованих у краї на 33,4% вище рівня епідемічного порогу.

Епідемічна ситуація із грипом, ГРВІ та COVID-19 на Тернопільщині почала ускладнюватися в січні. Після завершення зимових канікул захворюваність стрімко зросла серед школярів. Як повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, протягом тижня на Тернопільщині зареєстрували понад 7 тисяч хворих на грип, ГРВІ та COVID-19. Простежується тенденція із зростанням кількості хворих серед дітей шкільного віку.

«Серед хворих, майже 4 тис. дітей до 18 років, з них – 2545 школярі. Ситуація з COVID-19 така: за минулий тиждень лікарі зареєстрували 30 випадків захворювання, що складає 0,4% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ. За останній моніторинговий тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19»

На Тернопільщині проти грипу та ГРВІ щеплено 3648 осіб. За словами лікарів, вакцина в області наявна. Втім, кількість охочих щеплюватися залишається незначною.