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На Тернопільщині стався землетрус

18.02.2024

Зоряна Деркач

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Про це говорять, Тернопільщина, Новини, Головне

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Сьогодні, 18 лютого, від Державної служби України з надзвичайних ситуацій та паралельно від Головного центру сейсмоконтролю отримано інформацію про землетрус, який стався о 11:07 в районі села Лисівці Товстенської територіальної громади Чортківського району.
Землетрус мав магнітуду 2,6 бала за шкалою Ріхтера, що класифікується як дуже слабкий. Повідомлень на лінію «101» про негативні наслідки, спричинені цим явищем, не надходило.
Наголошуємо на важливості дотримання мешканцями області відповідних алгоритмів у разі виникнення подібних ситуацій, розповіли у пресслужбі ДСНС.
Будьте пильними та обережними, дбайте про свою безпеку!

Теги: Тернопільщина, землетрус

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