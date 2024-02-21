На Тернопільщині шахрай ошукав жінку на 143 тисячі гривень

Шахрай додався до жінки з Тернопільщини у друзі в соціальних мережах і після тривалої переписки обіцяв приїхати до неї.

У ході спілкування невідомий розповів жінці, що планує приїхати до неї та відправить свої речі і подарунок. Згодом потерпіла отримала телефонний дзвінок від осіб, які стверджували, що є кур’єрами, і за доставку посилки стали вимагали гроші. Загалом жінка на три банківські картки перерахувала 143 тисячі гривень.

Після усвідомлення обману жінка звернулася до поліції.

Співробітники відділення поліції №1 м. Борщів уже розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські застерігають, що схожі афери стають все поширенішими, і закликають громадян бути обережними в інтернет-спілкуванні. Рекомендується уникати контактів з невідомими особами та за жодних обставин не перераховувати їм грошей.