На Тернопільщині серед купи сміття виявили старовинну ікону, написану у 1779 році

Про дивовижну знахідку повідомив директор Кременецького районного краєзнавчого музею Андрій Левчук. Серед купи сміття виявили ікону, яка була занедбана і забута. Як з’ясувалося, ікону ще у 1770 році написав знаний художникФедір Лісневич.

Дякую о. Ігору за допомогу в моїх пошуках та дослідженнях. Записав його цікаві свідчення на відео. Виявляється ще не так давно ікона перебувала в смітті, занедбана і забута!



Дякуючи другові дитинства, розпочаті перемови з духовенством, щодо можливої виставки цієї ікони в Кременці. А з Ярослав Жупанюк ми готуємо провести ще тематичні лекції та виставку робіт його батька Володимира Жупанюка, який довгий час працював у музеях з іншими волинськими іконами. Сподіваюсь, буде багато відвідувачів, хоча я напевно заоптимістичний?