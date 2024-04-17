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На Тернопільщині серед купи сміття виявили старовинну ікону, написану у 1779 році

17.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Духовне, Теми, Цікаво

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Про дивовижну знахідку повідомив директор Кременецького районного краєзнавчого музею Андрій Левчук. Серед купи сміття виявили ікону, яка була занедбана і забута. Як з’ясувалося, ікону ще у 1770 році написав знаний художникФедір Лісневич.

Дякую о. Ігору за допомогу в моїх пошуках та дослідженнях. Записав його цікаві свідчення на відео. Виявляється ще не так давно ікона перебувала в смітті, занедбана і забута!

Дякуючи другові дитинства, розпочаті перемови з духовенством, щодо можливої виставки цієї ікони в Кременці. А з Ярослав Жупанюк ми готуємо провести ще тематичні лекції та виставку робіт його батька Володимира Жупанюка, який довгий час працював у музеях з іншими волинськими іконами. Сподіваюсь, буде багато відвідувачів, хоча я напевно заоптимістичний?

У Зарваниці відбудеться Хресна хода за перемогу України

 

Теги: Андрій Левчук, старовинна ікона

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