У Тернопільській області Служба безпеки України блокувала потрапляння до мережі роздрібної торгівлі тютюнової продукції на понад 3 мільйона гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє мешканців Чортківського району організували підпільне виробництво подрібненої тютюнової суміші, що використовується для виготовлення контрафактних цигарок.

Склади та цех із подрібнення тютюнового листа зловмисники обладнали у господарських приміщеннях на подвір’ях власних приватних садиб, а сировину для виготовлення тютюнової суміші скупляли у місцевих жителів.

За попередніми даними слідства, продукцію сумнівної якості зловмисники оптовими партіями реалізовували представникам «тіньового» ринку фальсифікованих тютюнових виробів.

У ході проведення обшуків за адресами здійснення протиправної діяльності та мешкання фігурантів вилучено:

30 м3 тютюнової сировини;

25 мішків подрібненого тютюнового листа, готового до фасування у цигарки;

станки для подрібнення тютюну.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 199 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Викриття та припинення протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції України у Тернопільській області за процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури.