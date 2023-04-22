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На Тернопільщині прощаються з бійцем, екснардепом Олегом Барною

22.04.2023

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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На Тернопільщині прощаються з екснардепом, військовослужбовцем 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша Олегом Барною. В Університетській Церкві Святої Софії Премудрості Божої, що на вулиці Винниченка у Тернополі, триває Поминальна служба.

Про це у Фейсбуці повідомила дружина загиблого Ольга Барна.

Попрощатися із загиблим прийшли рідні, друзі, однопартійці, колеги.

На Тернопільщині прощаються з бійцем, екснардепом Олегом Барною
Панахида за загиблим. Суспільне Тернопіль

З Олегом Барною попрощаються також у Чорткові та в Білобожниці, звідки він родом.

“У суботу, о 12:00 в Соборі верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові відбудеться зустріч тіла колишнього народного депутата України”, – йдеться у повідомленні.

Також у суботу, 22 квітня, о 19:00 запланована панахида в рідній домівці бійця в селі Білобожниця.

Чин похорону відбудеться в неділю, 23 квітня, о 14:00 теж в Білобожниці.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 квітня, попрощалися з Олегом Барною та його побратимом Валерієм Дороховим у Києві. Служба за загиблими бійцями відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі. Опісля — церемонія прощання на Майдані Незалежності.

Джерело: Суспільне

Теги: Олег Барна

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