На Тернопільщині прощаються з бійцем, екснардепом Олегом Барною

З Олегом Барною попрощаються також у Чорткові та в Білобожниці, звідки він родом.

“У суботу, о 12:00 в Соборі верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові відбудеться зустріч тіла колишнього народного депутата України”, – йдеться у повідомленні.

Також у суботу, 22 квітня, о 19:00 запланована панахида в рідній домівці бійця в селі Білобожниця.

Чин похорону відбудеться в неділю, 23 квітня, о 14:00 теж в Білобожниці.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 квітня, попрощалися з Олегом Барною та його побратимом Валерієм Дороховим у Києві. Служба за загиблими бійцями відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі. Опісля — церемонія прощання на Майдані Незалежності.