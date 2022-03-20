18 лікарів з областей, де ведуться активні бойові дії, працевлаштовано на Тернопільщині. Шість із них працюватимуть у Кременецькому районі.

Це гарні фахівці та авторитетні у медичному середовищі професіонали. Загалом рашисти в Україні знищили 116 лікарень.

«Тепер частина лікарів, які у них працювали, надаватимуть медичну допомогу у нашій області. Вони підсилять тернопільських лікарів, адже навантаження на медичну систему постійно зростає», – сказав керівник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.