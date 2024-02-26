На Тернопільщині пожежники врятували три будівлі та автомобіль

Упродовж минулої доби надзвичайники Тернопільщини 3 рази залучались до ліквідації пожеж. Під час гасіння врятовано 3 будівлі та автомобіль.

Зокрема, 25 лютого, поблизу с. Плоске Кременецької ТГ Кременецького району, автодорозі М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече» ліквідована пожежа вантажного автомобіля «DAF», з причепом. Цього ж дня, в с. Зарубинці Збаразької ТГ Тернопільського району ліквідовано пожежу житлового будинку, на площі 30 м.кв. На місці події виявлено без ознак життя 50-річного мешканця. Також, в с. Новосілка Бучацької ТГ Чортківського району ліквідована пожежа господарської будівлі, на площі 60 м.кв.