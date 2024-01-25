25.01.2024 11:24

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На Тернопільщині пожежники врятували чоловіка

25.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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На Тернопільщині надзвичайники врятували людину під час ліквідації пожежі.

23 січня надвечір до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Старе Місто Підгаєцької територіальної громади. Горіли речі домашнього вжитку в одній з кімнат.

Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на свіже повітря чоловіка, 57-річного власника будинку, та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Потерпілого з діагнозом “Отруєння чадним газом” госпіталізували.

Пожежу ліквідовано черговим караулом державної пожежно-рятувальної частини.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Теги: пожежа, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, Тернопільщина

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