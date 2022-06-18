Під головуванням заступника начальника військової адміністрації Володимира Важинського провели нараду щодо стану виконання робіт з розширення території національного природного парку “Кременецькі гори” і створення національного природного парку “Бережанське Опілля”.

Обласна адміністрація розпочала процедуру підготовки документів для проєкту створення (розширення територій) парків. Орієнтовна площа буде становити 12 тис. га, в межах Бережанської, Нараївської та Саранчуківської та Шумської громад.

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“Створення нових природоохоронних територій в межах Тернопільської області є надзвичайно важливим для збереження автентичної флори й фауни, які притаманні для цього регіону. Ми повинні піклуватися про такі речі для майбутніх поколінь”, – зазначив заступник начальника ОВА Володимир Важинський.

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