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На Тернопільщині, після сварки з родичами, чоловік взявся за рушницю

24.01.2024

Зоряна Деркач

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Кримінал, Оперативно, Новини, Кременецький район

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23 січня близько 17 години до співробітників Кременецького райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць райцентру чути постріли.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що два постріли з мисливської рушниці на подвір’ї свого домогосподарства здійснив 33-річний житель Кременця. Внaслідок інциденту ніхто з людей не пострaждaв.

Як виявилося, чоловік перебував напідпитку та посварився зі своїми родичами. Взяв до рук рушницю і вистрелив у повітря. Після цього сів за кермо автівки та поїхав у невідомому напрямку. Фігуранта поліцейські оперативно розшукали.

Під час перевірки з’ясувалося, що дозвіл на гладкоствольну рушницю у чоловіка був. Наразі поліцейські вилучили у нього зброю. Також на кременчанина правоохоронці склали протоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 174 (стрільба з вогнепальної зброї).

Теги: водій, алкоголь

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