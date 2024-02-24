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Головна / Тернопільщина / На Тернопільщині не курсуватимуть декілька електричок
24.02.2024
Ірина Нова
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Тернопільщина, Оперативно, Новини
Наступних два дні не курсуватимуть електрички:
▪️№6205 «Підволочиськ–Тернопіль» (11:25);
▪️№6206 «Тернопіль–Підволочиськ» (16:30).
Теги: Тернопільщина, приміські поїзди
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