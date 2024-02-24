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На Тернопільщині не курсуватимуть декілька електричок

24.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Оперативно, Новини

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24 та 25 лютого скасували курсування двох приміських поїздів на Тернопільщині. Причиною стала виробнича необхідність.

Наступних два дні не курсуватимуть електрички:

▪️№6205 «Підволочиськ–Тернопіль» (11:25);
▪️№6206 «Тернопіль–Підволочиськ» (16:30).

 

Теги: Тернопільщина, приміські поїзди

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