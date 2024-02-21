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На Тернопільщині навколішки зустріли полеглого Героя

21.02.2024

Ірина Нова

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Новини, Чортківський район, Війна з рф, Тернопільщина

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Сьогодні на Тернопільщині зустріли полеглого на війні захисника Романа Кулика.

Героя знало усе місто, жителі прийшли віддати останню шану, повідомили у Чортківській міській раді. 

“Кулика Романа без перебільшення знало усе місто. Завжди простий, завжди відкритий, завжди справжній – такий, який є. Людина, яка багато років віддавала усього себе, будучи волонтером та підтримуючи українське військо. А потім прийшов його час взяти у руки зброю”, – зазначили у мерії. 

Чоловік служив водієм-електриком відділення збору та обробки інформації взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки у 81 окремій аеромобільній бригаді.

Загинув 14 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Поховають військового сьогодні, 21 лютого.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Роман Кулик

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