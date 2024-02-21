На Тернопільщині навколішки зустріли полеглого Героя

Героя знало усе місто, жителі прийшли віддати останню шану, повідомили у Чортківській міській раді.

“Кулика Романа без перебільшення знало усе місто. Завжди простий, завжди відкритий, завжди справжній – такий, який є. Людина, яка багато років віддавала усього себе, будучи волонтером та підтримуючи українське військо. А потім прийшов його час взяти у руки зброю”, – зазначили у мерії.