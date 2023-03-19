На Тернопільщині каратимуть рибних мародерів

Тернополян попереджають: жодної поблажливості до тих, хто наважується займатися браконьєрством, особливо напередодні та під час нересту риби, не буде.

Про це заявили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України. Зараз рибоохоронці посилили контроль на водоймах задля збереження рибних запасів.

Повідомляється, що за останній тиждень було викрито низку грубих порушень правил рибальства. При цьому найрезонансніші випадки браконьєрства зафіксовано на водоймах Київщини, Дніпропетровщини, Житомирщини, Полтавщини, Чернігівщини та Запорізької області, а саме:

Київськими рибоохоронцями спільно з прикордонниками та водною поліцією задокументовано осіб, які на Київському водосховищі сітками незаконно виловили 241 кг карася сріблястого, краснопірки, судака, ляща, білизни, сазана та щуки, завдавши збитків рибним запасам на 896 тис. грн. Водночас в акваторії р. Десна виявлено іншого зловмисника, який рибалив сітками з човна: тепер йому доведеться сплатити 66 тис. грн збитків;

Дніпропетровським рибпатрулем на р. Боковенька викрито порушника, який браконьєрив сітками: рибний мародер виловив понад 100 рибин і завдав 268 тис. грн збитків;

Житомирськими рибоохоронцями на р. Гнилоп’ять виявлено рибалку, який сіткою «нарибалив» сріблястих карасів, щук, карликових сомів та окуня на 177 тис. грн збитків;

Полтавським рибпатрулем на Кам’янському водосховищі задокументовано громадянина, який 4 сітками незаконно добув 12 кг риби. Збитки склали 143 тис. грн;

Чернігівськими рибоохоронцями зафіксовано особу, яка на р. Сейм впіймала сітками щук, окунів, пліток і плоскирку, завдавши шкоди довкіллю на 132 тис. грн;

Запорізьким рибпатрулем спільно з водною поліцією викрито двох порушників з сітками в акваторії Каховського водосховища – браконьєри впіймали сріблястих карасів, сазанів та краснопірок на 317 тис. грн збитків.