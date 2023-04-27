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На Тернопільщині хочуть створити майже сотню підрозділів добровільної пожежної охорони (фото)

27.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Підрозділ добровільної пожежної охорони відкрили 27 квітня у Старому Олексинці Лопушненської сільської територіальної громади Кременецького району, що на Тернопіллі.

Варто зазначити, що на базі територіальних громад Тернопільської області вже створено 46 осередків вогнеборства – місцевих та добровільних пожежних команд. Та цього, кажуть в ГУ ДСНС України у Тернопільській області, ще недостатньо.

«Щоб надавати послуги з гасіння пожеж і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, необхідно створити ще як мінімум 40 таких підрозділів», – зауважив під час урочистого відкриття заступник начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Олександр Гавура.

Їх створення потрібне, аби забезпечити кожну громаду області вчасним і належним реагуванням на лиха, насамперед – пожежі. До слова, це вже сьоме пожежне формування, створене на Кременеччині органами місцевого самоврядування.

«Відкриття ще одного боєздатного пожежного підрозділу є позитивним прикладом свідомого ставлення до захисту мешканців громади та інвестицією у її безпеку, врятовані життя та збережене від вогню майно. І сьогоднішня подія дає надію, що добровільна пожежна охорона на Тернопільщині буде розвиватися!», – наголосив Олександр Гавура.

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Джерело: Тернополянни

Теги: пожежна охорона

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