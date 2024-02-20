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На Тернопільщині горів житловий будинок

20.02.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Новини, Чортківський район, Тернопільщина

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Пожежа на Тернопільщині зайнялась цієї ночі у с. Товстеньке Колиндянської територіальної громади. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області. 

Вогонь повністю знищив покрівлю будинку на площі 120 м², перекриття ванної кімнати на площі 8 м², електричний бойлер, пральну машинку, два пластикових вікна, дерев’яні двері та речі домашнього вжитку.

Причини пожежі встановлюються.

Теги: Тернопільщина, пожежа, ГУ ДСНС України у Тернопільській області

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