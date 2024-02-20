На Тернопільщині горів житловий будинок

Пожежа на Тернопільщині зайнялась цієї ночі у с. Товстеньке Колиндянської територіальної громади. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Вогонь повністю знищив покрівлю будинку на площі 120 м², перекриття ванної кімнати на площі 8 м², електричний бойлер, пральну машинку, два пластикових вікна, дерев’яні двері та речі домашнього вжитку.

Причини пожежі встановлюються.