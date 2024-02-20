Підписка на
друковану версію
газети “Свобода”
Повідомити про новину
Ми у соцмережах
Головна / Тернопільщина / На Тернопільщині горів житловий будинок
20.02.2024
Ірина Нова
51
Оперативно, Новини, Чортківський район, Тернопільщина
Вогонь повністю знищив покрівлю будинку на площі 120 м², перекриття ванної кімнати на площі 8 м², електричний бойлер, пральну машинку, два пластикових вікна, дерев’яні двері та речі домашнього вжитку.
Причини пожежі встановлюються.
Теги: Тернопільщина, пожежа, ГУ ДСНС України у Тернопільській області
Новини
253
Оперативно
19.02.2024
442
509
Тернопільщина
17.02.2024
29 449
18.02.2024
2 517
Про це говорять
1 815
© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.Розробка сайтів WEBTOP
Підпишись на телеграм канал Газети “Свобода”, щоб першим отримувати найактуальніші новини Тернополя та області.
Підписатись