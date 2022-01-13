Задля контролю за дотриманням карантинних обмежень на території області створено спеціальні мобільні групи, до складу яких входять представники поліції та інших державних органів. Їх основне завдання − превентивна профілактично-роз’яснювальна робота серед людей щодо необхідності дотримання карантинних заходів.

Якщо громадяни відмовляються виконувати законні вимоги працівників поліції та свідомо порушують карантинні обмеження, співробітники поліції притягують їх до відповідальності.

З початку 2022 року представники мобільних груп склали 40 протоколів на заклади громадського харчування, магазини та перевізників. 349 постанов працівники рейдових груп винесли за порушення маскового режиму.

Ведуть роз’яснювальну роботу серед перевізників щодо необхідності дотримання карантинних вимог, а також щодо відповідальності громадян та перевізників у випадку порушення протиепідемічного законодавства.

Впродовж 2021 року працівники поліції винесли 17662 постанов на правопорушників, які перебували в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, та склали 2899 адміністративних протоколів на суб’єктів господарювання

У поліції застерігають від користування підробленими COVID-сертифікатами. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачено кримінальну відповідальність. А це – сплата чималого штрафу або обмеження волі на строк до 2-х років.