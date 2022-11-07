Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками сталася 5 листопада о 20:30 на автодорозі в с. Ренів Залозецької територіальної громади.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, водій автомобіля «Wolksvagen Passat В6» не впорався з керуванням та з’їхав у ставок. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Для деблокування тіла та ліквідації наслідків ДТП до місця події залучалися черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Залізці.