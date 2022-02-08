1 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 07 лютого 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 14:
1 – жінка 64 р., с. Яструбове Тернопільський район;
2 – жінка 62 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 78 р., м. Тернопіль;
4 – жінка 43 р., м. Тернопіль;
5 – жінка 61р., м. Кременець;
6 – жінка 72р., Чортківський район;
7 – жінка 84р., Чортківський район;
8 – чоловік 71р., Чортківський район;
9 – чоловік 78р., Чортківський район;
10 – чоловік 75р., м. Чортків;
11 – чоловік 63р., Тернопільський район;
12 – жінка 77р., Тернопільський район;
13 – жінка 83р., Тернопільський район;
14 – жінка 75р., Тернопільський район.
одужало – 397 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 2 168
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 136 319 осіб;
одужало – 110 637 осіб;
летальних випадків – 2 289 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 15 525 (12 746 одужало, 302 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 881 (2 128 одужало, 66 летальних).
– Тернопільський район – 80 094 (66 262 одужало, 1 305 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 34 242 (28 883 одужало, 567 летальних).
– Чортківський район – 40 700 (31 629 одужало, 679 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 5 973 (4 022 одужало, 55 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (206 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 16
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 15
• Вишнівецька селищна ОТГ – 17
• Кременецька міська ОТГ – 68
• Лановецька міська ОТГ – 41
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 7
• Шумська міська ОТГ – 42
Тернопільський район (869 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 18
• Бережанська міська ОТГ – 64
• Білецька сільська ОТГ – 48
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 36
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ – 92
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 67
• Зборівська міська ОТГ – 11
• Золотниківська сільська ОТГ – 5
• Іванівська сільська ОТГ – 16
• Козівська селищна ОТГ – 19
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 6
• Микулинецька селищна ОТГ – 20
• Нараївська сільська ОТГ – 11
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 47
• Підгаєцька міська ОТГ – 12
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ –6
• Скалатська міська ОТГ – 3
• Скориківська сільська ОТГ – 11
• Теребовлянська міська ОТГ – 62
• Тернопільська міська ОТГ – 312
Чортківський район (340 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 12
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 5
• Борщівська міська ОТГ – 21
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 6
• Гримайлівська селищна ОТГ – 6
• Гусятинська селищна ОТГ – 16
• Заводська селищна ОТГ – 7
• Заліщицька міська ОТГ – 33
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1
• Колиндянська сільська ОТГ – 13
• Копичинецька міська ОТГ – 18
• Коропецька селищна ОТГ – 3
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
• Монастириська міська ОТГ – 21
• Нагірянська сільська ОТГ – 9
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 14
• Товстенська селищна ОТГ – 9
• Трибухівська сільська ОТГ – 2
• Хоростківська міська ОТГ – 11
• Чортківська міська ОТГ – 131