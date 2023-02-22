На Острівку закоханих у Тернополі – зірвані лавки та бетонні опори (ФОТО)

Уже кілька днів негода вирує на Тернопіллі.

Наслідки – зірвані дахи, повалені дерева, паркани, лавки, тощо. Місцеві жителі та комунальні служби уже підраховують завдані негодою збитки.

Також негативні наслідки негоди у Тернополі. У громадських місцях, зокрема на Острівку закоханих в центрі міста вітер зірвав лавки та бетонні плити.

На небезпеці, яку несе негода, акцентують люди і в соцмережах. Жителі Великоберезовицької громади скаржаться на повалений паркан біля будівлі недобудованої школи.

Місцеві жителі зауважують, що під час негоди на вулиці можуть перебувати діти і випадково стати жертвами буревіїв.