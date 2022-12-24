На об’їзній Тернополя затори: на львівській трасі ДТП з потерпілими

Сьогодні, 24 грудня, неподалік виїзду з Тернополя утворилась пробка до 5 км, у зв’язку із масштабною ДТП.

“У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, неподалік виїзду з міста Тернополя, близько 5-км автодороги рух транспорту ускладнено.