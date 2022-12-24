На об’їзній Тернополя затори: на львівській трасі ДТП з потерпілими

Сьогодні, 24 грудня, неподалік виїзду з Тернополя утворилась пробка до 5 км, у зв’язку із масштабною ДТП.
Про це повідомляють у патрульній поліції.
“У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, неподалік виїзду з міста Тернополя, близько 5-км автодороги рух транспорту ускладнено.
На місці працюють патрульні, медичні працівники та слідчий по ДТП” – йдеться у повідомленні правоохоронців.
Шановні водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.
Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.