На кордоні спіймали ухилянта з Тернопільщини

Серед шістьох чоловіків, які збиралися незаконно перетинати держрубіж на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Косино» був житель Тернопільщини. Ухилянтів затримали учора прикордонники підрозділу спеціального призначення Мукачівського загону.

Прикордонники приховано стежили за прилеглою до українсько-угорської ділянки кордону місцевістю та помітили групу осіб, які рухалися у бік державної межі.

Для порушників зустріч із прикордонниками стала справжньою несподіванкою, адже організатори їх «походу» вартістю 8 тисяч доларів з кожного, пообіцяли безперешкодний перетин кордону.

Чоловіки спробували втекти, проте після кількох попереджувальних пострілів змінили плани та виконали законні вимоги прикордонного наряду, повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Затриманими виявились жителі різних областей України, з них двоє жителів Донеччини, решта – жителі Запорізької, Сумської, Тернопільської, Херсонської та Миколаївської областей.

Стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст.185.10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону», справи скеровано до суду.

Оперативники Мукачівського прикордонного загону наразі встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.