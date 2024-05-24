На горі Лисоня вшанували памʼять українських Героїв

День Героїв – це день пам’яті та вшанування всіх українців, котрі віддали своє життя в ім’я незалежності України, тих, хто боровся і захищав рідну землю, рідний народ. У цей памʼятний день перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук спільно з депутатами облради Наталією Онишків, Ольгою Поляк та Ярославом Дрюченком, представниками Бережанської міської ради, викладачами та студентами Бережанського ліцею та Бережанського фахового коледжу вшанували памʼять полеглих воїнів на легендарній горі Лисоня, що на Бережанщині.

Біля хреста скорботи і слави священник відправив панахиду за загиблими Героями та спільно з присутніми помолились за перемогу України.

Місце зустрічі не випадкове, адже Лисоня є місцем бойової слави і мужності Українських січових стрільців, символом нескореності духу і свободи українського народу.

«Гора Лисоня на Бережанщині – це ще одне славетне місце, яке нагадує нам про незламний і нескорений дух українського народу. Саме тут відбулась героїчна битва Українських Січових Стрільців з російсько-імперськими військами. Ціною важких втрат вони зупинили наступ ворога на Бережани. Сьогодні такі героїчні битви відбуваються щодня. На Півдні країни, на Харківщині, Луганщині, Донеччині. Українські воїни роблять героїчні подвиги, віддають життя за вільну Україну, за український народ. Вони продовжують гідну справу Січових Стрільців, воїнів ОУН, УПА – нещадно вибивають ворогів з української землі! Слава і вічна шана Героям всіх часів, які ціною власного життя боронили рідну державу», – сказав Володимир Болєщук.

Про сучасних Героїв, які боронять Українську Державу, розповів військовослужбовець Збройних Сил України, який зараз проходить реабілітацію після важкого поранення під Бахмутом Олег Сус. Вчитель історії Бережанського ліцею Тернопільської обласної ради провів екскурс історією славетного місця героїчної слави січових стрільців.

ДОВІДКОВО: У 1941 році Другий Великий Збір Організації Українських Націоналістів постановив відзначити 23 травня як Свято Героїв. У важкий період німецької та радянської окупацій воно було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, січових стрільців, холодноярців та вояків Армії УНР, УПА, діячів ОУН. З проголошенням незалежності День Героїв відзначається в Україні усією громадою, оскільки українські Герої поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтереси і поклали власне життя на жертовник Незалежності України. На жаль, когорту Героїв минулого поповнюють Герої сучасності: Герої Небесної Сотні, Герої війни з російським агресором. 23 травня ми відзначаємо День гордого духу непереможного народу, котрий не скорився, не загинув у роки лихоліть та поневірянь, котрий дав гідну відсіч підступному ворогу сьогодні.