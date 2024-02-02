На фронті загинув воїн-матрос з Тернопільщини

Сумна звістка прийшла з фронту, стало відомо про загибель ще одного бійця з Тернопільщини.

“Чортківська районна військова адміністрація з глибоким сумом вимушена повідомити, що смерть на полі бою героїчно прийняв ще один житель Чортківського району, Монастириської громади, с. Дубенка – Гуменний Василь, який героїчно загинув 25 січня ц. р.

Пам’ять про мужність, стійкість та героїзм українських воїнів назавжди увійде в історію нашої національно-визвольної боротьби.

Ми вдячні кожному, хто відстоює та відстоював територіальну цілісність та незалежність України.”, – ідеться у повідомленні Чортківської РВА.