02.02.2024 15:44

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На фронті загинув воїн-матрос з Тернопільщини

02.02.2024

Ірина Нова

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Війна з рф, Тернопільщина

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Сумна звістка прийшла з фронту, стало відомо про загибель ще одного бійця з Тернопільщини.

“Чортківська районна військова адміністрація з глибоким сумом вимушена повідомити, що смерть на полі бою героїчно прийняв ще один житель Чортківського району, Монастириської громади, с. Дубенка – Гуменний Василь, який героїчно загинув 25 січня ц. р.

Пам’ять про мужність, стійкість та героїзм українських воїнів назавжди увійде в історію нашої національно-визвольної боротьби.

Ми вдячні кожному, хто відстоює та відстоював територіальну цілісність та незалежність України.”, – ідеться у повідомленні Чортківської РВА.

1 лютого, захисник назавжди повернувся до рідного дому.

Співчуваємо рідним Героя. Вічна пам’ять…

 

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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