На фронті загинув 29-річний воїн з Тернопільщини

Внаслідок поранень, отриманих від ворожого мінометно-артилерійського обстрілу загинув 29-річний воїн з Тернопільщини Сергій Токар.

Сумну звістку повідомили у Почаївській громаді.

“12.02.2024 року, внаслідок поранень, отриманих в результаті ворожого мінометно-артилерійського обстрілу, при здійсненні заходів із забезпечення оборони України, вірний військовій присязі, загинув старший вогнеметник взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини ТОКАР Сергій Петрович, 01.06.1995 р.н. житель с. Валігури, Почаївської територіальної громади”, – йдеться у повідомленні.