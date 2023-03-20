На дорогах Тернопільщини стартував ямковий ремонт

Під час воєнного стану забезпечити безпечний проїзд, поки держава концентрує ресурси на відбудові прифронтових областей. Таким вбачають своє основне завдання працівники служби автомобільних доріг Тернопільської області, пише “20 хвилин”.
З метою його виконання стартували весняні роботи з ліквідації проблемних ділянок на автошляхах. Спеціалісти розповідають, що ямковий ремонт проводиться виключно у тих місцях, які останніми роками не відновлювались.
Для вирівнювання дорожнього полотна за допомогою спецтехніки вирізають проблемні ділянки, в які засипають гарячий асфальтобетон, а потім його закатують.
Роботи виконуються в межах експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення.
Водночас з ремонтами автодорожнього полотна впорядковують автобусні зупинки, узбіччя, смуги відведення, майданчики для відстою транспорту.