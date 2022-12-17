17.12.2022 21:14

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На дорогах Тернопільщини працює 93 спецмашини. Які розчищають в першу чергу?

17.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Пріоритетні маршрути узгоджуються з обласною військовою адміністрацією.

Сьогодні, 17 грудня, з 12:00 дорожники почали посипати та чистити покриття автошляхів державного значення.

Про це повідомляє Служба автодоріг у Тернопільській області, пише “20 хвилин”.

З огляду на воєнний стан передусім розчищають дороги з високою інтенсивністю руху:

  • М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;
  • М-30 Стрий – Ізварине;
  • М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;
  • Р-41 Обхід Тернополя.

До робіт залучені 93 дорожніх робітники. Працює 64 снігоприбиральних машин та 29 одиниць іншої техніки.

Нагадуємо громадянам, що зимове експлуатаційне утримання проводимо у режимі суворої економії, під час воєнного стану перевага надається міжнародним коридорам, шляхам перевезення зброї, гуманітарної допомоги та евакуації населення.

Перечекати негоду можна на майданчиках для відстою транспортних засобів. Знайти їх допоможе мапа: https://bit.ly/Mapa_Maydanchyky_vidstoyu_Te

 

Автор: Роман Васильович

Мітки: чищення автошляхів, дороги державного значення

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