На дорогах Тернопільщини перевіряли аварійно небезпечні місця

Патрульні, дорожники та працівники науково-дослідного інституту інспектували місця концентрації ДТП на автошляхах Тернопільської області.

За результатами винних у порушеннях притягнуть до відповідальності. Також нададуть рекомендації для покращення безпеки дорожнього руху.

За допомогою спецобладнання інспектори перевірили світлоповертальні властивості дорожніх знаків та кут нахилу проїжджих частин. Подивились на відповідність організації дорожнього руху вимогам державних стандартів.

У патрульній поліції Тернопільської області розповідають, що подібні заходи націлені на виявлення основних причин ДПТ на дорогах та зниження рівня їх аварійності.

За результатами комплексних перевірок балансоутримувачам автошляхів нададуть рекомендації для покращення безпеки дорожнього руху.

В разі виявлення порушень – складуть відповідні адміністративні матеріали та притягнуть винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Дуже актуальний захід у світлі новин, які останнім часом надходять від поліцейських та рятувальників Тернопільщини. Чого тільки вартує трагічна автотроща, що трапилась 19 лютого вночі. Тоді водій автобусу з пасажирами, який прямував з м. Буковель до Тернополя, допустив його перекидання. Внаслідок ДТП загинули троє студентів ЗУНУ. Двом днями раніше водійка автомобіля Mercedes-Benz на смерть збила 49-річного велосипедиста на Кременеччині.