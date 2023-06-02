На дев’яти напрямках комунальники проводять ремонт доріг на Тернопільщині (фото)

На Тернопільщині дорожники ліквідовують вибоїни на найбільш критичних ділянках 10 державних доріг області.

Підрядні організації Служби відновлення проводять ямковий ремонт на 10 дорогах з найбільш зношеним покриттям.

В першу чергу – на автошляхах з вищою інтенсивністю руху.

“Використовують пневмо-струменевий метод на неглибоких вибоїнах та влаштовують гарячий асфальтобетон на каскадах ям”, – йдеться у повідомленні дорожників.

Де проводяться роботи:

Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка,

Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський

Р-39 Броди – Тернопіль

Т-20-09 Вишнівець – Ланівці

Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач.

Т-20-10 Збараж – Підволочиськ

Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська

Т-20-12 Ланівці – Лисогірка – Теофіполь

Т-20-04 Бережани – Підгайці – Монастириська