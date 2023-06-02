На дев’яти напрямках комунальники проводять ремонт доріг на Тернопільщині (фото)

Підрядні організації Служби відновлення проводять ямковий ремонт на 10 дорогах з найбільш зношеним покриттям.
В першу чергу – на автошляхах з вищою інтенсивністю руху.
“Використовують пневмо-струменевий метод на неглибоких вибоїнах та влаштовують гарячий асфальтобетон на каскадах ям”, – йдеться у повідомленні дорожників.
Де проводяться роботи:
Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка,
Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський
Р-39 Броди – Тернопіль
Т-20-09 Вишнівець – Ланівці
Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач.
Т-20-10 Збараж – Підволочиськ
Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська
Т-20-12 Ланівці – Лисогірка – Теофіполь
Т-20-04 Бережани – Підгайці – Монастириська