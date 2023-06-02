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На дев’яти напрямках комунальники проводять ремонт доріг на Тернопільщині (фото)

02.06.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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На Тернопільщині дорожники ліквідовують вибоїни на найбільш критичних ділянках 10 державних доріг області.

Підрядні організації Служби відновлення проводять ямковий ремонт на 10 дорогах з найбільш зношеним покриттям.

В першу чергу – на автошляхах з вищою інтенсивністю руху.

“Використовують пневмо-струменевий метод на неглибоких вибоїнах та влаштовують гарячий асфальтобетон на каскадах ям”, – йдеться у повідомленні дорожників. 

Де проводяться роботи:

Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка,

Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Кам’янець-Подільський

Р-39 Броди – Тернопіль

Т-20-09 Вишнівець – Ланівці

Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач.

Т-20-10 Збараж – Підволочиськ

Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська

Т-20-12 Ланівці – Лисогірка – Теофіполь

Т-20-04 Бережани – Підгайці – Монастириська

Джерело: Тернополянни

Теги: ремонт доріг, дорожники, вибоїни

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