“Приїхало п’ять фур сендвіч-панелей. Це тільки початок. Загалом буде тридцять вантажівок. Також завозимо металоконструкції. Сподіваюся, що вже 1 вересня фрукти та овочі зберігатимемо у новому комплексі, – каже засновник ФГ «Гадз» Петро Гадз. Загалом впродовж року у підприємство планують близько 300 млн грн. Зокрема, у будівництво холодильного комплексу, закладку нових саджанців, накриття минулорічних насаджень протиградовою сіткою тощо. Хто інвестує, той будує майбутнє. Віримо, що Україна переможе.” – зазначив Петро Гадз.