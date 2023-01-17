Митець з Тернопільщини отримав міжнародну премію

Про це митець повідомив на власній сторінці у Фейсбук.

“ГО “Грандів, рейтингів та номінацій”, БО “Комітет з громадських нагород України” спільно з експертною радою повідомляють, що міжнародною премією “Культурна дипломатія” був нагороджений Василь Петровський, Україна, різьбляр по дереву, скульптор, майстер народних промислів. Рішення про нагородження № 527 від 6 ciчня 2023 року, Київ”, – йдеться у дописі громадської організації “Культурна дипломатія”.

Вітаємо митця з такою високою нагородою.

До слова, Василь Петровський народився 4 квітня 1976 року в селі Кисоричах. Закінчив відділ трудового навчання і креслення Кременецького обласного педагогічного коледжу (1996, нині — Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка), Прикарпатський національний університет (2009, спеціальність — дизайнер інтер’єрів). Працював учителем трудового навчання і креслення. В 2011 році розпочалася його кар’єра, як художника та майстра з різьби по дереву з оформлення у найбільшому в Німеччині парку відпочинку «Європа-Парк» (м. Руст, Німеччина).

Творчий доробок:

створив багато фігур для Кременецького ботанічного саду, зокрема:

лавочку у вигляді борсука з товстого аварійного дерева; експозицію «Трон природи» (2020) скульптуру «Закодоване послання. Народження» (2020).

Персональні виставки: