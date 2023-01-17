Митець з Тернопільщини отримав міжнародну премію

Про це митець повідомив на власній сторінці у Фейсбук.
“ГО “Грандів, рейтингів та номінацій”, БО “Комітет з громадських нагород України” спільно з експертною радою повідомляють, що міжнародною премією “Культурна дипломатія” був нагороджений Василь Петровський, Україна, різьбляр по дереву, скульптор, майстер народних промислів. Рішення про нагородження № 527 від 6 ciчня 2023 року, Київ”, – йдеться у дописі громадської організації “Культурна дипломатія”.
Вітаємо митця з такою високою нагородою.
До слова, Василь Петровський народився 4 квітня 1976 року в селі Кисоричах. Закінчив відділ трудового навчання і креслення Кременецького обласного педагогічного коледжу (1996, нині — Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка), Прикарпатський національний університет (2009, спеціальність — дизайнер інтер’єрів). Працював учителем трудового навчання і креслення. В 2011 році розпочалася його кар’єра, як художника та майстра з різьби по дереву з оформлення у найбільшому в Німеччині парку відпочинку «Європа-Парк» (м. Руст, Німеччина).
Творчий доробок:
- створив багато фігур для Кременецького ботанічного саду, зокрема:
- лавочку у вигляді борсука з товстого аварійного дерева;
- експозицію «Трон природи» (2020)
- скульптуру «Закодоване послання. Народження» (2020).
- Персональні виставки:
- «Відкритий портал» (Кремецький ботанічний сад[9] та літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького, всі — 2021);
- «Відкритий портал» (2022), Тернопільський обласний краєзнавчий музей).
- Роботи дизайнера є в приватних колекціях у Швейцарії, Франції, Німеччині.