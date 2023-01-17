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Митець з Тернопільщини отримав міжнародну премію

17.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Різьбляр по дереву, скульптор, майстер народних промислів з Тернопільщини

Василь Петровський

був нагороджений міжнародною премією “Культурна дипломатія”.

Про це митець повідомив на власній сторінці у Фейсбук. 

“ГО “Грандів, рейтингів та номінацій”, БО “Комітет з громадських нагород України” спільно з експертною радою повідомляють, що міжнародною премією “Культурна дипломатія” був нагороджений Василь Петровський, Україна, різьбляр по дереву, скульптор, майстер народних промислів. Рішення про нагородження № 527 від 6 ciчня 2023 року, Київ”, – йдеться у дописі громадської організації “Культурна дипломатія”.

Вітаємо митця з такою високою нагородою.

До слова, Василь Петровський народився 4 квітня 1976 року в селі Кисоричах. Закінчив відділ трудового навчання і креслення Кременецького обласного педагогічного коледжу (1996, нині — Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка), Прикарпатський національний університет (2009, спеціальність — дизайнер інтер’єрів). Працював учителем трудового навчання і креслення. В 2011 році розпочалася його кар’єра, як художника та майстра з різьби по дереву з оформлення у найбільшому в Німеччині парку відпочинку «Європа-Парк» (м. Руст, Німеччина).

Творчий доробок:

  • створив багато фігур для Кременецького ботанічного саду, зокрема:
  1. лавочку у вигляді борсука з товстого аварійного дерева;
  2. експозицію «Трон природи» (2020)
  3. скульптуру «Закодоване послання. Народження» (2020).
  • Персональні виставки:
  1. «Відкритий портал» (Кремецький ботанічний сад[9] та літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького, всі — 2021);
  2. «Відкритий портал» (2022), Тернопільський обласний краєзнавчий музей).
  3. Роботи дизайнера є в приватних колекціях у Швейцарії, Франції, Німеччині.

Немає опису світлини.

Теги: Різьбляр по дереву, Василь Петровський

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