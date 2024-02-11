“Мишами” з Тернопільщини, котрі з’їли понад 500 тонн зерна, зайнялося НАБУ

До НАБУ передали кримінальне провадження за фактом імовірного заволодіння зерновою продукцією державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» на Тернопільщині.

Про це йдеться в ухвалах Вищого антикорупційного суду, повідомляє «Слово і діло».

За матеріалами Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, в період з вересня 2018 року по січень 2020 року службові особи «Чортківського комбінату хлібопродуктів», шляхом зловживання службовим становищем заволоділи зерновою продукцією, що перебувала на зберіганні у вказаному підприємстві в особливо великих розмірах. За оцінкою слідчих, йшлося про 548 тон зерна пшениці 3 класу.

Пізніше у цій справі змінили підслідність за детективами НАБУ. Детектив просив продовжити слідство до шести місяців, оскільки йому необхідно провести ще низку слідчих дій.